Juve, il vantaggio non ti avvantaggia: persi 18 punti in rimonta, un problema di testa? (Di venerdì 24 luglio 2020) La Juventus ha perso in casa dell'Udinese, quinta sconfitta in trasferta per la formazione di Sarri che ha permesso ai friulani di festeggiare un successo interno a 6 mesi dall'ultima volta. La Juve era passata in vantaggio con De Ligt ma non è riuscita a gestire il vantaggio. Non è la prima volta che questo accade. Infatti la Juventus ha perso 18 punti in rimonta nell'arco della Serie A 2019/20: non accadeva da nove stagioni. Perché così tante rimonte subite da chi è campione d'Italia in... Leggi su 90min

