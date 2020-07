Juve, festa scudetto rimandata: questo finale è da zona salvezza (Di venerdì 24 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : #UdineseJuve 2-1: De Ligt, Nestorovski e Fofana, festa scudetto rinviata - forumJuventus : La Juve si fa rimontare il gol di De Ligt, festa rinviata... #UdineseJuve - ecovicentino : Campionato: la Juve di Sarri è sempre più brutta. Festa scudetto rinviata. La Lazio torna in Champions dopo 13 anni… - sportli26181512 : La festa scudetto è solo rimandata. Ma questo finale è da zona salvezza: La festa scudetto è solo rimandata. Ma que… - Gazzetta_it : #Juve, la festa scudetto è solo rimandata. Ma questo finale è da zona salvezza -

L’Udinese rovina i piani della Juventus, ribaltando il risultato alla Dacia Arena: a de Ligt rispondono Nestorovski e Fofana, festa scudetto rimandata La Juventus si arena alla ‘Dacia Arena’: rimanda ...La sconfitta con l'Udinese ha rinviato la festa scudetto della Juventus, che non potrà certamente festeggiare domani, nemmeno in caso di sconfitta dell'Atalanta con il Milan. Vittoria aritmetica in ca ...