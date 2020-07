Jennifer Lopez compie 51 anni, ma che fine ha fatto dopo il momento di mania per «Le ragazze di Wall Street» e il Super Bowl? (Di venerdì 24 luglio 2020) Happy 51, “Jenny from the Block”, ma… Che fine ha fatto Jennifer Lopez dopo il momento di mania per Le ragazze di Wall Street e il suo live per il Super Bowl 2020? Per 12 mesi tra il 2019 e questo (strano) anno, l’attrice e pop star ci ha fatto impazzire con gustose anticipazioni del film Super sexy da lei prodotto e recitato, con le sue foto hot di countdown verso la cinquantesima candelina e poi con il duetto di fuoco con Shakira durante l’Half Time Show dell’evento sportivo USA più importante dell’anno. Quindi… effetto lockdown e dissolvenza in bianco. Questo a meno che non seguiate ... Leggi su gqitalia

L'incredibile metarmofosi estetica e stilistica di Jennifer Lopez raggiunge il suo apice a 51 anni (li compie il 24 luglio): la diva va giustamente orgogliosa della sua vita, della sua carriera e ...

Come Emme Muñiz, figlia di Jennifer Lopez e Marc Anthony che si è esibita con la mamma al Super Bowl 2020. O come Blue Ivy Carter, la primogenita di Beyoncé e Jay-Z che sta vincendo i primi ...

