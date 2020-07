Jeep sugli scogli a Mykonos, muore ragazza perugina (Di venerdì 24 luglio 2020) AGI - Era partita per una vacanza a Mykonos poco dopo il suo diciottesimo compleanno e sarebbe dovuta tornare oggi in Italia, ma Carlotta Martellini è morta in un incidente stradale all'alba di questa mattina, al ritorno da una serata trascorsa in un locale. La giovane viveva a Perugia e si trovava in vacanza con un gruppo di amiche di un anno più grandi di lei, che avevano appena conseguito la maturità al liceo classico del capoluogo umbro. Per girare l'isola avevano noleggiato due Jeep scoperte Per girare l'isola, le ragazze avevano preso a noleggio due Jeep scoperte, di quattro posti ciascuna, le stesse che intorno alle 6 di mattina sono finite sugli scogli dopo un volo di diversi metri. I due mezzi sono usciti fuori strada mentre rientravano dal Tropicana, noto locale sulla ... Leggi su agi

