Ius culturae, Azzolina: “Apriamo riflessione nel nostro Paese. Ci sono bambini che studiano e hanno valori italiani” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Ci sono bambini che già oggi hanno cultura e valori italiani. Non vedo nulla di strano nell’aprire una riflessione nel nostro Paese. Prima o poi si dovrà fare”. Risponde così la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, alla domanda del direttore de IlFattoQuotidiano.it, Peter Gomez, sullo Ius culturae. In particolare, se per il M5s sia giunto il momento di portare alla luce una legge che regolamenti la cittadinanza per i bambini stranieri che abbiano portato a termine un ciclo di studi. L'articolo Ius culturae, Azzolina: “Apriamo riflessione nel nostro Paese. Ci sono ... Leggi su ilfattoquotidiano

