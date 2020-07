Italia Viva difende la foto in barca: "Su Maria Elena Boschi sempre polemiche sessiste" (Di venerdì 24 luglio 2020) Luciano Nobili, deputato di Italia Viva, difende la foto in barca a Ischia insieme a Maria Elena Boschi e altri amici dopo che sui social sono comparsi numerosi insulti nei confronti dell’ex ministra. “Sì - dice al Corriere della sera -, la nostra foto, ce l’ho presente. E allora? Certe polemiche, sempre quando c’è di mezzo Maria Elena Boschi, mi fanno tristezza. Segnalo il doppiopesismo delle reazioni: va in barca Di Maio, va in barca Grillo, e nessuno dice niente. Questo Paese deve avere un problema di sessismo con le donne belle e brave...”.La foto è ... Leggi su huffingtonpost

