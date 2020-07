Italia, obbligo di quarantena per chi proviene da Romania e Bulgaria (Di venerdì 24 luglio 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha emesso una nuova ordinanza che prevede l’obbligo della quarantena per i cittadini che abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni in Romania e Bulgaria. Si tratta di una misura già vigente nei paesi extra europei ed extra Schengen. Speranza lo annuncia su Facebook. scrive: “Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Per questo occorre ancora prudenza e attenzione”. L'articolo Italia, obbligo di quarantena per chi proviene da Romania e Bulgaria ilNapolista. Leggi su ilnapolista

