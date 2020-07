Istruzione, Azzolina Firma Ordinanza per Avvio Anno Scolastico (Di venerdì 24 luglio 2020) La Ministra dell’Istruzione Azzolina ha Firmato l’Ordinanza per l’Avvio dell’Anno Scolastico 2020/2021. L’Ordinanza indica il 14 settembre come data di inizio lezioni per tutte le scuole dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di Istruzione appartenenti al sistema nazionale di Istruzione. Dal 1 settembre, invece, inizierAnno le attività di integrazione e recupero degli apprendimenti riferiti all’Anno Scolastico 2019/2020. Leggi su youreduaction

