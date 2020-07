Istituita la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid: sarà il 18 marzo. Mammì (M5S): “Fiera del lavoro svolto” (Di venerdì 24 luglio 2020) Il 18 marzo scorso, l’Italia intera seguì la drammatica processione dei camion militari che trasportavano i feretri fuori da Bergamo. Le immagini furono un duro colpo per gli italiani e in particolare per i cittadini di Bergamo che stavano vivendo un dramma inimmaginabile. Ieri la Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità la proposta di legge per istituire la Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell’epidemia da Covid 19. La ricorrenza cadrà proprio il 18 marzo: “Il 18 marzo sarà la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid – ha affermato il ... Leggi su lanotiziagiornale

