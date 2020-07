Iron Harvest 1920+ si prepara a 'Pre-Season', la Open Beta dell'RTS dieselpunk: nuovo trailer di gameplay (Di venerdì 24 luglio 2020) Attraverso un comunicato stampa, Deep Silver e KING Art Games hanno oggi annunciato l'arrivo della Pre-Season dell'acclamato real time strategy game, Iron Harvest 1920+. Il gioco sarà disponibile il 1° settembre 2020 su PC tramite Steam, GOG ed Epic Store, oltre che presso negozi selezionati. La versione per console arriverà nel 2021.A partire dal 30 luglio, tutti giocatori interessati potranno unirsi alla guerra MECH-anizzata tramite una Open Beta gratuita - chiamata Pre-Season - su Steam. Deep Silver e King Art Games ospiteranno la Pre-Season in attesa alla versione digitale della gamescom, presentando attivazioni competitive, stream e molto altro.Inoltre il trailer ... Leggi su eurogamer

