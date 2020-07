“Io, italiana nel pieno della pandemia in Colombia, dove gli ospedali sono pieni e senza attrezzature” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Siamo da quattro mesi in lockdown e ora siamo nel picco dei contagi con 7mila casi al giorno”. Parla dalla sua casa di Bogotà Jessica Congionti, 29 anni, romana e da gennaio cooperante di una organizzazione internazionale che sviluppa progetti agricoli in Colombia. Laureata in mediazione linguistica a Roma, arriva la prima volta nel 2018 grazie a una borsa di studio vinta con la Regione Lazio e dopo un periodo in Cina e Inghilterra. A Bogotà resta inizialmente sei mesi, giusto il tempo di innamorarsi. Poi ritorna a gennaio. Racconta questi giorni di luglio in uno dei Paesi dell’America Latina più colpiti dalla pandemia, con oltre 218mila contagi e 7mila morti. “A preoccupare ora è il sistema sanitario – spiega Jessica –. I posti in terapia intensiva a Bogotà sono ... Leggi su ilfattoquotidiano

