Investire in uguaglianza, diritti e sicurezza sociale (Di venerdì 24 luglio 2020) Dell’accordo raggiunto tra i capi di Stato e di governo dell’Unione sul cosiddetto recovery fund bisogna innanzitutto riconoscere gli elementi di rottura con la prassi seguita dalle istituzioni europee nella precedente crisi, quella del 2010-2011.La novità sta nel fatto che i soldi, tra sussidi e prestiti, proverranno dall’emissione di bond europei, con la Commissione che si indebiterà per conto degli Stati membri. Quanto di più vicino, nelle condizioni date, all’idea di eurobond, da sempre considerati come un passaggio fondamentale nella costruzione di una politica fiscale comune.Tutta un’altra storia, quindi, rispetto alla precedente gestione della “crisi dei debiti sovrani”, nella quale alcuni Paesi della periferia (Portogallo, Spagna, Grecia, Irlanda, Cipro) hanno dovuto vincolare il salvataggio delle proprie finanze ... Leggi su huffingtonpost

lauraboldrini : Il #Covid ha cambiato la nostra vita? Alle donne di sicuro l’ha peggiorata, oggi lo dice pure l’Fmi.… - HuffPostItalia : Investire in uguaglianza, diritti e sicurezza sociale - calvi1956 : RT @lauraboldrini: Il #Covid ha cambiato la nostra vita? Alle donne di sicuro l’ha peggiorata, oggi lo dice pure l’Fmi. #RecoveryPlan anc… - PillaPaladini : RT @lauraboldrini: Il #Covid ha cambiato la nostra vita? Alle donne di sicuro l’ha peggiorata, oggi lo dice pure l’Fmi. #RecoveryPlan anc… - peppe844 : RT @lauraboldrini: Il #Covid ha cambiato la nostra vita? Alle donne di sicuro l’ha peggiorata, oggi lo dice pure l’Fmi. #RecoveryPlan anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Investire uguaglianza Investire in uguaglianza, diritti e sicurezza sociale L'HuffPost Investire in uguaglianza, diritti e sicurezza sociale

Dell’accordo raggiunto tra i capi di Stato e di governo dell’Unione sul cosiddetto recovery fund bisogna innanzitutto riconoscere gli elementi di rottura con la prassi seguita dalle istituzioni europe ...

Ue, Boldrini (Pd): usare Recovery Plan a sostegno lavoro femminile

Investire sulla uguaglianza di genere serve per il bene del Paese". Cos l'ex presidente della Camera e deputata dem, Laura Boldrini, in un post sul suo profilo Facebook.

Dell’accordo raggiunto tra i capi di Stato e di governo dell’Unione sul cosiddetto recovery fund bisogna innanzitutto riconoscere gli elementi di rottura con la prassi seguita dalle istituzioni europe ...Investire sulla uguaglianza di genere serve per il bene del Paese". Cos l'ex presidente della Camera e deputata dem, Laura Boldrini, in un post sul suo profilo Facebook.