Intesa Sanpaolo, finanziamento da 10 milioni a Veronafiere con Sace (Di venerdì 24 luglio 2020) VERONA (ITALPRESS) – Il Gruppo Veronafiere ha sottoscritto con Intesa Sanpaolo un finanziamento di 10 milioni di euro, garantito in tempi brevi da Sace tramite Garanzia Italia, lo strumento del Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane. L'obiettivo è fare fronte all'emergenza Covid-19 che ha colpito duramente tutto il sistema fieristico mondiale. Il finanziamento, come previsto dal Decreto, è finalizzato a sostenere il costo del personale, a finanziare gli investimenti e sostenere il circolante.Il Gruppo Veronafiere con Veronafiere spa è primo organizzatore diretto di fiere in Italia e tra i primi in Europa, proprietario del quartiere espositivo di Verona, di società in Sud ... Leggi su liberoquotidiano

dellorco85 : #Superbonus ristrutturazioni. Ancora qualche settimana per i provvedimenti attuativi (Agenzia delle Entrate e MISE)… - dellorco85 : Unicredit e Intesa Sanpaolo su superbonus - finance_commu : Exetra (Intesa Sanpaolo) al fianco di Scotta in commessa da 7 milioni in Albania - - lamescolanza : Intesa Sanpaolo e Acri, nuovi finanziamenti per fornire liquidità agevolata al Terzo settore - StartupBootIt : Al via Mamma@work, il prestito per le mamme che lavorano di Intesa Sanpaolo -