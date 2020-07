Inter, Suning converte un prestito e cala il debito: ma il Covid riduce il patrimonio (Di venerdì 24 luglio 2020) Una posizione finanziaria netta in miglioramento, grazie alla conversione in capitale di un prestito di Suning, ma un patrimonio netto verso il segno negativo per le perdite legate anche alla pandemia del Coronavirus. È quanto emerge dai dati al 31 marzo 2020 resi noti dall’Inter in seguito all’emissione di un nuovo bond da 75 milioni. … L'articolo Inter, Suning converte un prestito e cala il debito: ma il Covid riduce il patrimonio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Una posizione finanziaria netta in miglioramento, grazie alla conversione in capitale di un prestito di Suning, ma un patrimonio netto verso il segno negativo per le perdite legate anche alla pandemia ...

Una posizione finanziaria netta in miglioramento, grazie alla conversione in capitale di un prestito di Suning, ma un patrimonio netto verso il segno negativo per le perdite legate anche alla pandemia ...L'Inter sogna Leo Messi. Il padre dell'attaccante argentino del Barcellona, Jorge ha comprato casa a Milano, lo scorso 6 giugno ha chiesto la residenza al Comun ...