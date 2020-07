Inter, Conte: “Questa esperienza avrà strascichi negativi anche l’anno prossimo” (Di venerdì 24 luglio 2020) Sabato alle 19.30 l'Inter di Antonio Conte affronterà a Marassi il Genoa. I nerazzurri arrivano dal pareggio a reti inviolate contro la Fiorentina e vogliono punti importanti per migliorare la classifica.LE PAROLE DI Contecaption id="attachment 886597" align="alignnone" width="300" Conte (Getty Images)/captionQueste le parole di Conte in conferenza: "Stiamo vivendo un'esperienza totalmente diversa rispetto al passato, i ritmi di gara sono differenti per il tempo e non per il periodo. Giochiamo e ci alleniamo a temperature molto alte, in modo compresso per far sì che si potesse terminare questo campionato. Un'esperienza che ci auguriamo di non dover ripetere, anche perché qualche strascico negativo ce lo porteremo nella prossima ... Leggi su itasportpress

