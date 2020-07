Inter, 75 milioni in nuove obbligazioni: «Proventi per finanziare scopi aziendali» (Di venerdì 24 luglio 2020) L’Inter ha annunciato una nuova offerta istituzionale di 75 milioni in valore capitale Inter Media and Communication S.p.A. ha comunicato il successo di una nuova offerta istituzionale da ben 75 milioni di euro. IL COMUNICATO – «Annunciamo che è stata valutata con successo un’offerta istituzionale di 75 milioni in valore capitale complessivo di nuovi titoli obbligazionari senior secured al 4,875%, con scadenza al 2022, al prezzo di emissione del 93%. I Proventi netti saranno utilizzati per finanziare gli scopi aziendali generali dell’Inter – si legge nella nota – The New Notes (ovvero il nome del bond) sarà emesso dall’emittente seguendo quanto stabilito ... Leggi su calcionews24

FBiasin : Cose di #Inter #Kante: ad oggi non c’è nulla, neppure un sondaggio. #Kumbulla: l’interesse rimane concreto (ma non… - MarcoCamillieri : Calciomercato, siglato accordo tra #Sarri e l'Inter: per 7 milioni l'anno, allenerà la #Juventus fino al 2025. - AceccKramer : RT @diego4all: Mi sa che il filone dello sponsor creativo vedo-non vedo si è esaurito Inter, ricavi in calo dell’11,3% al 31 marzo. Costi… - Maicuntent1986 : RT @Yroueliel: @InterCM16 I concomitanza suning ha convertito un debito di 100 milioni in patrimonio netto, migliorando sensibilmente la si… - diego4all : Mi sa che il filone dello sponsor creativo vedo-non vedo si è esaurito Inter, ricavi in calo dell’11,3% al 31 marz… -