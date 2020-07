Infortunio Douglas Costa, si ferma ancora il brasiliano: le sue condizioni (Di venerdì 24 luglio 2020) Infortunio Douglas Costa – Dopo la sconfitta di ieri sera a Udine “la Juve è rientrata nella notte e oggi è tornata ad allenarsi alla Continassa, a tre giorni dal match contro la Samp (kick-off domenica, ore 21.45). Scarico per chi ha giocato ieri, esercitazioni tecniche e partita per il resto del gruppo: questo il menu di giornata per i bianconeri, che domani torneranno in campo nel pomeriggio”, recita la nota del sito ufficiale bianconero. A margine, anche la notizia dell’ennesimo stop per Douglas Costa, “sottoposto questa mattina, presso il JMedical -si legge – a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Tra 15 giorni verrà nuovamente ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : Stagione finita per #DouglasCosta - demarchi2210 : Se sono preoccupato per l’infortunio di Douglas? Assolutamente no, abbiamo Bernardeschi! Ok, provo a leggerlo seriamente - dnaJuve27 : Annammo bene ???????????? - forumJuventus : ?? Infortunio muscolare per Douglas Costa, out 15 giorni poi nuovi accertamenti ?? - Vittoriog82 : RT @ilbianconerocom: #Juve, UFFICIALE: infortunio per #DouglasCosta, campionato finito e #Champions a rischio -