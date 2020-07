Inferno incendi: campo rom di via Pontina a Castel Romano di nuovo in fiamme (FOTO) (Di venerdì 24 luglio 2020) Un nuovo incendio, dopo quello di ieri pomeriggio, sta devastando la vegetazione che costeggia il campo rom di via Pontina, a Castel Romano. Le fiamme sono partire dai rifiuti che si trovano all’interno del “Villaggio della Solidarietà” e, complice il vento, si sono rapidamente estese verso l’esterno, in direzione Roma. Una grossa nube nera – a dimostrazione che i rifiuti bruciati sono tossici – si è alzata in cielo intorno alle ore 10:00, poi il fumo e l’odore acre di bruciato hanno invaso tutta l’aria, mentre le fiamme hanno iniziato a invadere la vallata e a colpire la vegetazione verso Trigoria e in direzione Spinaceto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre squadre, nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Bruciato quasi un ettaro di colture all’interno di un podere. Il rogo a poche centinaia di metri dalla gigantesca frana dello scorso anno.

Inferno a Castel di Guido, le fiamme arrivano alle case

Inferno a Castel di Guido, nell'area ovest di Roma. Un maxi rogo da questo pomeriggio sta devastando circa 150 ettari di vegetazione e spaventando tutta la Capitale. Un disastro ambientale vero e prop ...

Bruciato quasi un ettaro di colture all’interno di un podere. Il rogo a poche centinaia di metri dalla gigantesca frana dello scorso anno.Inferno a Castel di Guido, nell'area ovest di Roma. Un maxi rogo da questo pomeriggio sta devastando circa 150 ettari di vegetazione e spaventando tutta la Capitale. Un disastro ambientale vero e prop ...