India, ragazzo molesta 14enne in un centro anti-Covid: arrestato (Di venerdì 24 luglio 2020) India: immediato l’arresto per un 19enne che, all’interno di un centro anti-Covid, ha molestato una 14enne. arrestato anche un altro uomo, che ha ripreso la scena. Arresti da incubo in India: una ragazzina di 14 anni è stata violentata all’interno di un centro anti-Covid. A lanciare la notizia è stata l’agenzia di informazione Ansa, che … L'articolo India, ragazzo molesta 14enne in un centro anti-Covid: arrestato proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

