"Incompetente, oppure...". Claudio Borghi disintegra Gualtieri: "O smentita o dimissioni", la frase del ministro che scatena il leghista (Di venerdì 24 luglio 2020) Colpo su colpo. A ribattere alle parole del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ci pensa Claudio Borghi. Il leghista era ospite de L'aria che tira, il programma in onda su La7, dove ha commentato quanto detto dal ministro, il quale ha parlato di "tensioni di cassa senza il Mes". Gualtieri, insomma, al pari di tutto il Pd continua a spingere affinché il governo dica sì al famigerato fondo salva-Stati. Ma Borghi la pensa diversamente. E in particolare la pensa diversamente su quanto detto da Gualtieri e non usa giri di parole per dirlo: "Tensioni di cassa senza il Mes? Una frase gravissima, abbiamo chiesto smentita o dimissioni. Gualtieri è ... Leggi su liberoquotidiano

gaetct : @lucianocapone @ilfoglio_it O incompetente oppure c'è altro sotto? - paoloforneris : RT @benzinazero: Chi *propone* il casco *obbligatorio* per i ciclisti o è incompetente, oppure politicamente ha *fallito* tutti gli altri p… - benzinazero : Chi *propone* il casco *obbligatorio* per i ciclisti o è incompetente, oppure politicamente ha *fallito* tutti gli… - slaymamacita : @Laisanotmyname9 ti prego non si impegnano a farle nemmeno i ricci oppure leggermente ondulati??personalmente a me q… - Federic27139065 : @IPuntato @BALDINIPAOLA @gpgp5532188 @ItalyQanons La libertà di parola di un incompetente in ambito scientifico si… -

Ultime Notizie dalla rete : Incompetente oppure Giua, modificata la pagina su Wikipedia: "Arbitro scarso e incompetente" (foto) GonfiaLaRete Parma-Napoli, modificata la pagina Wikipedia su Giua: "Arbitro scarso e incompetente"

Qualche utente ha modificato la pagina Wikipedia dell'arbitro di Parma-Napoli. Il secondo rigore assegnato ai ducali è molto dubbio. Antonio Giua è stato il protagonista in negativo della gara Parma-N ...

Lo Stato siamo noi, non i partitiInvettiva civile contro i populisti e gli incompetenti che indebitano i nostri figli

Abbiamo il peggior Parlamento nel peggior momento possibile, con una classe politica demagogica che pensa solo a sé stessa. E, inoltre, che pretende di guidare le aziende pubbliche con un sentimento a ...

Qualche utente ha modificato la pagina Wikipedia dell'arbitro di Parma-Napoli. Il secondo rigore assegnato ai ducali è molto dubbio. Antonio Giua è stato il protagonista in negativo della gara Parma-N ...Abbiamo il peggior Parlamento nel peggior momento possibile, con una classe politica demagogica che pensa solo a sé stessa. E, inoltre, che pretende di guidare le aziende pubbliche con un sentimento a ...