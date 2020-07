Incidente stradale, muore ragazza italiana a Mykonos (Di venerdì 24 luglio 2020) È successo a Mykonos, in Grecia, dove a causa di un Incidente stradale ha perso la vita una ragazza italiana in vacanza con gli amici. Ferita anche un’altra persona. Una ragazza di Perugia, di 18 anni, è morta in seguito a un Incidente stradale avvenuto in Grecia, a Mykonos. La giovane perugina stava trascorrendo dei … L'articolo Incidente stradale, muore ragazza italiana a Mykonos proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

