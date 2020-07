Incidente in moto in Estonia, migliorano le condizioni dell'imprenditore di Olbia (Di venerdì 24 luglio 2020) , Visited 57 times, 60 visits today, Notizie Simili: Incidente mortale a Olbia, il conducente della moto… Torte fatte in casa, videochiamate con gli amici e… "Sali che ti do un passaggio". E poi lo ... Leggi su galluraoggi

Notiziedi_it : Incidente in moto: muore un 21enne, grave l’amico - NapoliToday : #Incidentistradali Incidente in moto: muore un 21enne, grave l'amico - occhio_notizie : Coinvolti nello scontro un 20enne a bordo di una moto e un 46enne che era alla guida di una Fiat Tempra, entrambi d… - corrierece : La morte di Francesco ha sconvolto Caserta: 'Buon viaggio Ciccio' - #23Anni #CiccioFontana #FrancescoFontana… - Campanianotizie : FOTO Incidente mortale a Villa Literno, perde la vita un 23enne: si è schiantato con la moto ... -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente moto Incidente sulla circumvallazione esterna: 21enne muore in moto, grave l'amico con lui Il Mattino Incidente in moto a Villa Literno: Francesco muore a 23 anni

È di un morto il tragico bilancio di un incidente avvenuto ieri a Villa Literno nei pressi di corso Vittorio Emanuele. A perdere la vita è stato Francesco Fontana, un 23enne del posto che viaggiava a ...

Incidente sulla circumvallazione esterna: 21enne muore in moto, grave l'amico con lui

Un giovane di 21 anni è morto stanotte in un incidente stradale, avvenuto sulla circumvallazione esterna, tra Arzano e Melito, mentre a bordo di una moto tornava a casa dopo il lavoro. Grave l'amico ...

È di un morto il tragico bilancio di un incidente avvenuto ieri a Villa Literno nei pressi di corso Vittorio Emanuele. A perdere la vita è stato Francesco Fontana, un 23enne del posto che viaggiava a ...Un giovane di 21 anni è morto stanotte in un incidente stradale, avvenuto sulla circumvallazione esterna, tra Arzano e Melito, mentre a bordo di una moto tornava a casa dopo il lavoro. Grave l'amico ...