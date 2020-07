Incidente Alex Zanardi, peggiorano le condizioni del campione azzurro: trasferito al San Raffaele di Milano (Di venerdì 24 luglio 2020) Alex Zanardi non è più ricoverato presso Villa Beretta, centro di riabilitazione neurologico dove era arrivato il 21 luglio. A causa del peggioramento delle sue condizioni, la struttura ha deciso di trasferire il pazienze all’Ospedale San Raffaele di Milano, come ammesso in un comunicato da Claudio Zanon, direttore sanitario dell’Ospedale Valduce. Paolo Bruno/Getty ImagesQuesto il contenuto della nota: “in data odierna, a fronte di intercorsa instabilità delle condizioni cliniche del paziente Alex Zanardi, dopo opportune consultazioni con il Dr. Franco Molteni, Responsabile del Dipartimento di Riabilitazione Specialistica Villa Beretta, struttura afferente all’Ospedale Valduce, dove il paziente era ... Leggi su sportfair

