Incidente a Mykonos, muore ragazza italiana, grave un’altra (Di venerdì 24 luglio 2020) Incidente a Mykonos, muore ragazza italiana e sarebbe rimasta ferita un’altra persona. Stava trascorrendo le vacanze con degli amici Incidente a Mykonos dove una ragazza di diciotto anni di Perugia muore a Mykonos dopo un terribile Incidente in cui sarebbe rimasta ferita un’altra persona facente parte del gruppo di amici che stava trascorrendo alcuni giorni sull’isola. Secondo le prime informazioni raccolte, il gruppo di amici aveva preso a noleggio due mezzi di trasporto. Uno dei due è stato coinvolto nell’Incidente in cui è rimasta vittima la ragazza e ... Leggi su bloglive

