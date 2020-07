Incendio distrugge villetta: evacuata una famiglia. Vigile del fuoco ferito (Di venerdì 24 luglio 2020) Mulazzo, Massa Carrara,, 24 luglio 2020 - Una famiglia è stata evacuata e un Vigile del fuoco è rimasto ferito in seguito all'Incendio divampato in una villetta di legno a Groppoli di Mulazzo , ... Leggi su lanazione

Mulazzo (Massa Carrara), 24 luglio 2020 - Una famiglia è stata evacuata e un vigile del fuoco è rimasto ferito in seguito all'incendio divampato in una villetta di legno a Groppoli di Mulazzo (Massa ...

Incendia gli autobus del concorrente fermato dal Covid per strappargli il servizio

Alle prime luci dell’alba, a San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo, i Carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale su richiesta della Procur ...

