Incendio ad Ostia: otto macchine distrutte all’Infernetto [FOTOGALLERY] (Di venerdì 24 luglio 2020) Un vasto Incendio si è verificato oggi ad Ostia. otto macchine sono andate completamente distrutte tra le fiamme e una è stata danneggiata. Il rogo è divampato nel primo pomeriggio di oggi in via Giulio Bertani in zona Infernetto a Roma. I Vigili del fuoco sono sul posto per domare l’incendo, mentre i carabinieri della stazione di Casal Palocco e della radiomobile di Ostia hanno iniziato ad indagare sulle cause del rogo.L'articolo Incendio ad Ostia: otto macchine distrutte all’Infernetto FOTOGALLERY Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

saratripodi2 : RT @matteomisuraca: Filippine: incendio devastante in una chiesa, ma l'Ostia consacrata resta intatta - CorriereCitta : Maxi incendio a Ostia: 9 macchine divorate dalle fiamme (FOTO)

Infernetto - E' di nove auto bruciate e sterpaglie in fiamme il bilancio dell'incendio scoppiato nel primo pomeriggio di oggi in via Mario Sansone incrocio con via Giulio Bertoni, all'Infernetto. Sul ...

Una nube nerissima si è alzata intorno all’una sulla Cristoforo Colombo e sull’abitato del quartiere Infernetto. L’ennesimo incendio nei cieli della Capitale, dopo quelli devastanti a Castel di Guido, ...

