In Romania il nuovo focolaio di Coronavirus che spaventa l’Italia (Di venerdì 24 luglio 2020) In Romania il nuovo focolaio di Coronavirus. Impennata di casi di Coronavirus in Romania, dove nelle ultime ore sono stati registrati 1.112 nuovi casi, che hanno portato il totale a 41.275. Come già anticipato dall’Oms, preoccupa la situazione nel paese più popoloso dei Balcani che rischia di diventare il nuovo pericoloso focolaio dell’Ue, che teme anche l’Italia. L’Organizzazione mondiale della Sanità è stata chiara: “Mentre certamente in Europa occidentale la malattia è sotto controllo – ha spiegato ieri Mike Ryan, capo del programma per le emergenze dell’Oms – abbiamo ancora trend preoccupanti nell’Europa meridionale e nei Balcani, quindi non siamo ancora ... Leggi su limemagazine.eu

