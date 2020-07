In Kenya arriva il 4G con i palloni aerostatici (Di venerdì 24 luglio 2020) In Kenya arriva il 4G ai confini del deserto con i palloni aerostatici. Sono stati lanciati dagli Usa con un’alleanza tra una società di Nairobi e Google Più di 30 palloni aerostatici alimentati a energia solare sono stati lanciati nei cieli per garantire copertura 4G per 14 contee isolate del Kenya. L’iniziativa, spiega la Dire… L'articolo In Kenya arriva il 4G con i palloni aerostatici Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

