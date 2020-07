In Italia 252 nuovi casi e 5 morti in 24 ore (Di venerdì 24 luglio 2020) Resta alto il dato totale dei positivi individuati in Italia in un giorno. Più basso di ieri, ma ancora ampiamente sopra quota 200. Più nel dettaglio i nuovi infetti sono 252, ieri 306, mentre le ... Leggi su leggo

RaiNews : #Coronavirus: 252 nuovi casi, 5 decessi e 350 guariti. In Lombardia 53 nuovi casi e nessun decesso - SilviaTwister : RT @lucarango88: @you_trend ?? Dati #Italia #Coronavirus #24luglio Casi positivi +252 (245.590 +0,10%) Guariti +350 (198.192 +0,18%) Decedu… - Notiziedi_it : Covid Italia, il bollettino: 252 nuovi casi e 5 morti in 24 ore - AgoraMagazLatin : Coronavirus in Italia, 252 nuovi casi e 5 morti - SportelloIl : Emergenza coronavirus in Italia, diffuso il bollettino del 24 luglio. I nuovi casi di contagio sono 252 (- 54 rispe… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia 252 Coronavirus, oggi in Italia 252 nuovi casi e 5 morti Il Sole 24 ORE Coronavirus, i nuovi casi sono +252 e 5 morti in un giorno: preoccupano i focolai sparsi

Coronavirus, i nuovi casi sono +252 e 5 morti in un giorno: preoccupano i focolai sparsi in Italia. E’ questo il dato più importante emerso dal bollettino fornito dalla Protezione Civile. I numeri ...

Coronavirus, i dati in Italia: decessi al minimo e la curva cala

Sono 252 (ieri +306) i nuovi contagi di Coronavirus in Italia. Il numero dei casi totali sale così a 245.590 e di questi 35.097 sono deceduti (+5 oggi, al minimo da febbraio, ieri +10) dall'inizio del ...

Coronavirus, i nuovi casi sono +252 e 5 morti in un giorno: preoccupano i focolai sparsi in Italia. E’ questo il dato più importante emerso dal bollettino fornito dalla Protezione Civile. I numeri ...Sono 252 (ieri +306) i nuovi contagi di Coronavirus in Italia. Il numero dei casi totali sale così a 245.590 e di questi 35.097 sono deceduti (+5 oggi, al minimo da febbraio, ieri +10) dall'inizio del ...