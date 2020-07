"In cosa ha trasformato il Fatto dopo aver incassato 2 mln da Conte": Minzolini, accusa terminale a Travaglio (Di venerdì 24 luglio 2020) Chi segue Augusto Minzolini sa bene quanto non stimi, eufemismo, Marco Travaglio. E questo sentimento emerge in modo prepotente in un retroscena firmato da Minzo sul Giornale, in cui si parla di Giuseppe Conte, in piena "sindrome da potere", in cui insomma si parla di come si sia galvanizzato (o montato la testa?) dopo l'accordo a Bruxelles sul Recovery Fund. Ecco, secondo Minzolini c'è solo una persona che esulta in modo ancor più scomposto: il direttore del Fatto Quotidiano, appunto. "Ma chi ha davvero perso la testa, e magari pure la faccia, è il consigliere del principe, Marco Travaglio - scrive -: grato per i due milioni di euro ricevuti dal suo giornale come contributo alle imprese, ha trasformato il Fatto ... Leggi su liberoquotidiano

Tengu86 : RT @ledep: Sta di fatto che 'sta cosa del bar ha fatto letteralmente impazzire gli islandesi: prima ne hanno fatto per giorni la notizia di… - claudiomilani6 : @Giulio_Firenze Carino, stamattina è venuto a presentarsi di persona a casa mia: devo trovare il coraggio di andare… - Antoing83 : @_TEDDYBEARS__ Chi vota Ibra ha ben poco da motivare con risposta. È visibile a tutti ciò che ha portato e cosa ha trasformato. - lukogene : RT @ledep: Sta di fatto che 'sta cosa del bar ha fatto letteralmente impazzire gli islandesi: prima ne hanno fatto per giorni la notizia di… - peppelof : @violanews Hanno abbandonato il terreno di 'rara bellezza trasformato in un ricettacolo di rifiuti, in un luogo abb… -

Ultime Notizie dalla rete : cosa trasformato Grossa bufala da Salvini sull’accordo Recovery Fund trasformato in MES: cosa ha ottenuto Conte Bufale.net Augusto Minzolini contro Travaglio: "Dopo aver incassato i 2 milioni, ha trasformato Il Fatto nella Gazzetta Ufficiale di Conte"

Chi segue Augusto Minzolini sa bene quanto non stimi, eufemismo, Marco Travaglio. E questo sentimento emerge in modo prepotente in un retroscena firmato da Minzo sul Giornale, in cui si parla di Giuse ...

De Luca: «Informazione malata trasforma battute in dichiarazioni di Stato»

(Agenzia Vista) Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca: «Mi è capitato di dire a Sapri una cosa che è stata detta da tutti in questi mesi: in alcune realtà d’Italia sono stati presi pro ...

Chi segue Augusto Minzolini sa bene quanto non stimi, eufemismo, Marco Travaglio. E questo sentimento emerge in modo prepotente in un retroscena firmato da Minzo sul Giornale, in cui si parla di Giuse ...(Agenzia Vista) Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca: «Mi è capitato di dire a Sapri una cosa che è stata detta da tutti in questi mesi: in alcune realtà d’Italia sono stati presi pro ...