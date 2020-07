Improvvisa bonomia. I 209 miliardi pacificano Bonomi e Conte (Di venerdì 24 luglio 2020) “Questa politica rischia di fare più danni del Covid”. Era il 30 maggio scorso e Carlo Bonomi, presidente degli industriali, toccò il livello più alto di critica e scontro col governo, a cui fece seguito una sfilza di richieste presentate a Giuseppe Conte durante gli Stati Generali dell’Economia, convocati dal premier a Villa Pamphili qualche settimana dopo. Da quell’incontro in poi però l’approccio di Confindustria è cambiato e non di poco: dal bombardamento al plauso in due step. Prima infatti Bonomi ha scelto un “vigile” silenzio, in attesa di capire come sarebbe andata la trattativa europea sul Recovery e poi - appurato il successo - ha espresso un certo apprezzamento per i 209 miliardi in arrivo, per il tramite di una nota ufficiale, di ... Leggi su huffingtonpost

