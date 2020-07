Imprese: Assotende, Gianfranco Bellin confermato presidente (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma, 24 lug. (Labitalia) - L'assemblea di Assotende - associazione dei fabbricanti di tende da esterno, da interno, schermature solari, tessuti e tendaggi tecnici e decorativi, arredo per esterno, accessori e complementi d'arredo, sistemi di comando e automazione - ha confermato alla guida il presidente uscente Gianfranco Bellin che nella sua relazione ha posto al centro la drammatica crisi che il settore ha vissuto a causa della pandemia e del lockdown. "Crisi che adesso - spiega Bellin appena riconfermato - continua con la perdita per le tende del mercato ho.re.ca e ufficio ancora sospeso in una terra di mezzo e che ha bloccato ogni investimento. Crisi che rischia di danneggiare l'intero fatturato dell'anno data l'incidenza stagionale delle attività e di una ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Imprese Assotende Imprese: Assotende, Gianfranco Bellin confermato presidente Il Tempo Imprese: Assotende, Gianfranco Bellin confermato presidente

Roma, 24 lug. (Labitalia) - L'assemblea di Assotende - associazione dei fabbricanti di tende da esterno, da interno, schermature solari, tessuti e tendaggi tecnici e decorativi, arredo per esterno, ...

Roma, 24 lug. (Labitalia) - L'assemblea di Assotende - associazione dei fabbricanti di tende da esterno, da interno, schermature solari, tessuti e tendaggi tecnici e decorativi, arredo per esterno, ...