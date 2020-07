Ilaria Argiolas “Nuda Come Gli Angeli” tra il dolce del miele e l’amaro della periferia (Di venerdì 24 luglio 2020) Gli incontri che ho fatto negli ultimi anni con artisti e gruppi della nuova era mi hanno fatto capire che sono le cantautrici ad essere oggi le più creative e coraggiose. Non è un caso che le tre edizioni di Fiat Music siano state tutte vinte da ragazze. In questa occasione ho conosciuto anche Ilaria Argiolas, una ragazza di origini sarde ma profondamente radicata nella romanità di borgata, tanto che in tanti paragonano la sua anima a quella di Gabriella Ferri. Tra le canzoni che Ilaria fa fatto dal vivo nei miei programmi c’era anche “Nuda Come Gli Angeli”, che al Barone Rosso cantò accompagnata da Phil Palmer alla chitarra. Una sera, alla fine di una cena con i Dire Straits Legacy, Alan Clark, anima creativa dei Dire Strais e membro ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Ilaria Argiolas Ilaria Argiolas e il “virus nella testa” OptiMagazine