Il video con i due ragazzini al supermercato che consumano bevande senza pagare non è stato girato in Italia (e nemmeno in Europa) (Di venerdì 24 luglio 2020) Venerdì 24 luglio la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’attendibilità di un video pubblicato il 17 luglio 2020 su Facebook, che mostra due ragazzini di probabile origine africana in un supermercato mentre consumano alcune bevande senza pagare. Il video è stato pubblicato con la didascalia «i nostri nuovi amici che portano cultura», sottintendendo dunque che si tratti di due migranti sorpresi a taccheggiare all’interno di un supermercato Italiano. Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Come verificato dai colleghi fact-checker spagnoli di ... Leggi su facta.news

GiuseppeConteIT : Oggi pomeriggio, uscendo dal Senato, mi sono fermato a parlare con alcuni cittadini. Il calore che ci avete trasmes… - lauraboldrini : A sessismo e misoginia non si può rispondere con un’alzata di spalle. Mai, in nessuna circostanza. Bisogna reagire… - SkyTG24 : Due bambini si sono lanciati da 10 metri per sfuggire ad un incendio in un appartamento al terzo piano e sono stati… - jucagian : RT @zucamelo: RAGA QUESTA SERA IN PIZZERIA UN BAMBINO AL TAVOLO CON I SUOI STAVA GUARDANDO VIDEO SU PORNHUB APPENA HA VISTO ME HA TOLTO SUB… - zanellidav : RT @coldblackarrow: Younes che palleggia con un bambino sul lungomare! Adoro!?? -