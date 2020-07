Il tweet in cui Giorgia Meloni definisce «una montatura giudiziaria» l’arresto di alcuni Carabinieri a Piacenza è un falso (Di venerdì 24 luglio 2020) Giovedì 23 luglio la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’esistenza di un tweet, pubblicato il 22 luglio su Facebook e attribuito a Giorgia Meloni, nel quale la leader di Fratelli d’Italia definirebbe «una montatura giudiziaria» l’arresto dei 7 Carabinieri a Piacenza, con accuse che spaziano dalla tortura allo spaccio di droga. «Complimenti all’Arma dei Carabinieri per aver chiuso quel covo di violenti a Piacenza» si legge nel presunto tweet attribuito a Meloni, «Solidarietà ai Carabinieri che per un’assurda montatura ... Leggi su facta.news

