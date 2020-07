Il settore privato in campo per ridurre le liste d'attesa (Di venerdì 24 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il fenomeno delle liste d'attesa in fase pre-Covid, tra il 2018 e il 2019, ha fatto registrare un incremento tale da portare 20 milioni di cittadini in attesa per analisi di laboratorio, accertamenti diagnostici, visite specialistiche o piccoli interventi ambulatoriali e quasi 8 milioni in attesa per un ricovero. Dati che sono andati peggiorando a causa della sospensione delle prestazioni programmate durante il lockdown. Le strutture della componente di diritto privato del Servizio Sanitario Nazionale sarebbero in grado da subito di incrementare i ricoveri da un minimo del 40% a un massimo del 60% e le prestazioni di carattere ambulatoriale da un minimo del 45% a un massimo del 90% rispetto agli attuali livelli di erogazione.“Sin da prima della tragedia Covid-19 noi ... Leggi su iltempo

