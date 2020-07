"Il settore del trasporto merci è fondamentale per ogni territorio. In Italia su ferrovia viaggia so (Di venerdì 24 luglio 2020) Chieti - "Il settore del trasporto merci è fondamentale per ogni territorio. In Italia su ferrovia viaggia solo il 5% delle merci ed è troppo poco, non è all'altezza di un Paese evoluto. Per questa ragione la Regione Abruzzo investe e investirà ancora in questo settore". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo a Paglieta (Chieti), in contrada Saletti, all'inaugurazione dei due nuovi locomotori diesel della Sangritana che entreranno in servizio sulle tratte meridionali da Melfi a Foggia e porteranno i prodotti industriali dell'area di Melfi sulle linea Adriatica. "Come vedete arrivano i ... Leggi su abruzzo24ore.tv

TorinoFC_1906 : In memoria di Sergio Vatta, grandissimo Maestro per generazioni di ragazzi nel Settore giovanile del Torino, domeni… - MatteoPedrosi : 2 Campionati e 7 Coppe Italia Primavera, 2 campionati Berretti, 4 tornei di Viareggio. Per tanto tempo l’anima del… - FratellidItalia : Dopo aver massacrato il settore con divieti e regole assurde e multato gli esercenti in piazza che chiedevano aiuto… - anceferr : Il settore dei #trasporti è fondamentale per la #ripresa. Da fondi UE occasione per ammodernare infrastrutture. A… - markone69 : RT @msgelmini: A Chivasso (Torino) per visitare, con il presidente @Alberto_Cirio e i colleghi @ClaudiaPorchiet e @CarloGiacometto, un’indu… -

Ultime Notizie dalla rete : settore del Non solo abitazioni: l'uso del Led nel settore del marketing h24 notizie Genova24.it 6 ore fa

Dalle 10.30 presidio sotto la prefettura dei lavoratori del settore dei trasporti in attesa che una delegazione incontri il prefetto Carmen Perrotta. È arrivato in via XX Settembre il corteo-carosello ...

CDP: al via finanziamento da 75 milioni di euro a SEA per sviluppo di Malpensa e Linate

(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha sottoscritto un finanziamento da 75 milioni di euro in favore di S.E.A. - Società per Azioni Esercizi Aeroportuali Spa, società di gestione degli aerop ...

Dalle 10.30 presidio sotto la prefettura dei lavoratori del settore dei trasporti in attesa che una delegazione incontri il prefetto Carmen Perrotta. È arrivato in via XX Settembre il corteo-carosello ...(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha sottoscritto un finanziamento da 75 milioni di euro in favore di S.E.A. - Società per Azioni Esercizi Aeroportuali Spa, società di gestione degli aerop ...