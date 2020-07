"Il settore del trasporto merci è fondamentale per ogni territorio. In Italia su ferrovia viaggia so (Di venerdì 24 luglio 2020) Chieti - lo il 5% delle merci ed è troppo poco, non è all'altezza di un Paese evoluto. Per questa ragione la Regione Abruzzo investe e investirà ancora in questo settore". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo a Paglieta (Chieti), in contrada Saletti, all'inaugurazione dei due nuovi locomotori diesel della Sangritana che entreranno in servizio sulle tratte meridionali da Melfi a Foggia e porteranno i prodotti industriali dell'area di Melfi sulle linea Adriatica. "Come vedete arrivano i mezzi, ma anche i lavori per rendere più efficienti le piastre logistiche e le banchine. Crediamo che una politica corretta di interventi coordinati per rendere il settore più competitivo - ha proseguito Marsilio - In più proseguono i lavori ... Leggi su abruzzo24ore.tv

Ultime Notizie dalla rete : settore del Lucia Azzolina e i banchi rotanti, le aziende del settore: "Bando scritto da incompetenti" Liberoquotidiano.it Energie rinnovabili: per la prima volta in Europa superano i combustibili fossili

Il crollo del fabbisogno energetico innescato dalle misure di lockdown dovute alla pandemia ha portato ad un rimescolamento di carte nel panorama della produzione energetica europea Per la prima volta ...

Atos: settore pubblico limita calo vendite I sem, utile raddoppia a 329 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 lug - Il gruppo di It francese Atos ha visto le sue vendite scivolare del 2,8% nel primo semestre (limitando i danni legati al coronavirus grazie al settore p ...

