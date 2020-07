IL SEGRETO, anticipazioni puntata di lunedì 27 luglio 2020 (Di venerdì 24 luglio 2020) anticipazioni puntata de Il SEGRETO di lunedì 27 luglio 2020:Leggi anche: Agosto: BEAUTIFUL in pausa, UNA VITA raddoppia! Ecco da quandoDon Anselmo fa pressing su Pepa, che però continua a negare. Il prete allora cerca prove a sostegno di quanto lui rammenta, ma Aguirre cerca di farlo desistere… Tristan ottiene il certificato di morte del padre, sperando di poter così chiarire tutti i dubbi. Sebastian si propone di dare a Raimundo i soldi per saldare l’usuraio, ma il padre rifiuta. Francisca sembra essere influenzata e Pepa vuole così convincerla a chiamare finalmente un medico che prenda il posto di don Julian. Il SEGRETO: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo IL ... Leggi su tvsoap

