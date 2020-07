Il Recovery fund ha confuso e diviso i sovranisti in cerca di un senso al loro antieuropeismo (Di venerdì 24 luglio 2020) Il vertice di Bruxelles, uno dei più lunghi e difficili della storia dell’Unione europea, sarà ricordato per avere avallato, per la prima volta, l’idea di raccogliere prestiti in comune per dare ai Paesi che ne hanno più bisogno in funzione dell’emergenza coronavirus. Facendo venir meno, in un solo colpo, almeno due dogmi dell’ortodossia – ordoliberale, da un lato, e comunitaria dall’altro – secondo i quali la messa in comune delle risorse era strettamente limitata e la loro redistribuzione obbediva alle immutabili regole relative al pil pro capite nazionale in funzione dei vari livelli di sviluppo. Certo, i paesi “tirchi” hanno alzato la cresta e spuntato, anche a fini di politica interna, prebende di ogni tipo nonché la possibilità di azionare un “campanello ... Leggi su linkiesta

