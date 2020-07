Il Psg vince la Coppa di Francia: Neymar firma il successo davanti a 5mila tifosi (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Paris Saint Germain vince la Coppa di Francia contro il Saint Etienne grazie ad un gol del solito Neymar Il calcio francese è tornato. Dopo lo stop per il COVID-19 e la chiusura anticipata del campionato, stasera Paris Saint Germain e Saint-Etienne si sono date battaglia (nel vero senso della parola vista la rissa scaturita durante il match) nella finale di Coppa di Francia. I parigini hanno trionfato grazie ad un gol di Neymar al14′ dopo una bella progressione di Mbappé; uscito alla mezzz’ora per un brutto infortunio. I parigini trovano così il quarto titolo nelle ultime cinque edizioni. Allo stadio si sono rivisti anche i tifosi. Allo Stade de France (capienza di oltre 81.000 persone), il limite è stato ... Leggi su calcionews24

