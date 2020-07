Il premier britannico: «I no vax sono matti» (Di venerdì 24 luglio 2020) La dichiarazione, non proprio conciliante, è del premier britannico. Vaccini antinfluenzale a over 50 e scolari. Leggi su media.tio.ch

Lorenzo205 : @ilpost al presidente ucraino è andata bene che il pazzo era un animalista, nella mitica puntata di #blackmirror i… - Lorenzo205 : al presidente ucraino è andata bene che il pazzo era un animalista, nella mitica puntata di #blackmirror invece co… - donatda : Che carino,ha gli stessi capelli del papà #Repost gentesettimanale • • • • • • Hearst Magazine | Italia La prima… - MarioCutini : Cinesi fatevi sentire con tutta la vostra forza . Non date tregua a quella specie di Premier britannico, che paghe… - 11secon : #COVID19 - #MONDO Il premier Boris Johnson ha comunicato al popolo britannico la necessità dell'uso della… -

Ultime Notizie dalla rete : premier britannico Il premier britannico: «I no vax sono matti» Ticinonline Crescono le teorie complottiste sul figlio di Boris Johnson: “Troppo grande per la sua età”

“Sembra un bambino di un anno“. È questo uno degli innumerevoli commenti a riguardo di Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, figlio del premier britannico Boris Johnson nato lo scorso 29 aprile, che deve i ...

Dalla Brexit al ricovero in terapia intensiva, il primo anno di BoJo a Downing Street

E' la parabola del premier conservatore, l'uomo della Brexit, alla guida del governo britannico dal 24 luglio 2019, riconfermato dopo la storica vittoria alle elezioni dello scorso dicembre. Dopo ...

“Sembra un bambino di un anno“. È questo uno degli innumerevoli commenti a riguardo di Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, figlio del premier britannico Boris Johnson nato lo scorso 29 aprile, che deve i ...E' la parabola del premier conservatore, l'uomo della Brexit, alla guida del governo britannico dal 24 luglio 2019, riconfermato dopo la storica vittoria alle elezioni dello scorso dicembre. Dopo ...