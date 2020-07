Il notaio Riccardo Genghini risponde alla domanda: “Come aprire una società?” (Di venerdì 24 luglio 2020) Gentile notaio, anche se il periodo è critico ho deciso di fare la mia parte, dopo anni di partita IVA apro la mia società. Ma come si fa? “Un giorno avrò una società mia”. Questa è una frase ricorrente per molti professionisti a partita IVA che vedono nella veste societaria una importante possibilità di iniziare una attività di impresa e cogliere la sfida del cambiamento. Costituire una società è di per sé semplice, ma è un passaggio che va comunque gestito e pianificato. Preferibilmente è meglio farlo con l’aiuto di un notaio e di un commercialista per fare i giusti passi e assolvere agli adempimenti del caso. Il notaio aiuta a individuare la tipologia societaria più adatta all’attività che si intende ... Leggi su romadailynews

Sciacca città ricca d'associazioni culturali a testimonianza che molti hanno a cuore la sorte del patrimonio culturale della città. Ieri sera l'incontro di tutti i soci della nuova associazione costi ...

