Il ministro Spadafora elogia il capitano della Reggiana Spanò: “Una storia da esempio per tanti ragazzi” (Di venerdì 24 luglio 2020) Attraverso un post su Facebook, il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora ha voluto elogiare Alessandro Spanò, capitano della Reggio Audace. “Lui è Alessandro Spanò, il capitano della Reggio Audace. Il giorno dopo aver ottenuto la promozione in Serie B con la sua squadra, si è laureato in Economia Aziendale e Management. La sua storia può essere da esempio per tanti ragazzi” ha scritto Spadafora. Leggi su sportface

