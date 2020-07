Il Milan lavora per Rebic, obiettivo riscatto: la prossima mossa rossonera (Di venerdì 24 luglio 2020) 28 presenze tra campionato e Coppa Italia, 12 gol realizzati e 3 assist. È questo l'ottimo score di Ante Rebic con la maglia del Milan che dopo una prima metà di stagione anonima è letteralmente esploso diventando un giocatore fondamentale per i rossoneri. Lo scorso gennaio sembrava che l'avventura in rossonero di Rebic fosse arrivata già al capolinea ma con l'avvento del nuovo anno il croato ha letteralmente cambiato faccia diventando una pedina molto importante nello scacchiere tattico del... Leggi su 90min

jeanpauldl1998 : @magri_giacomo @AntoVitiello @MilanNewsit @DiMarzio Di Marzio sul Milan parla solo dopo che hanno firmato il contratto. Lui lavora così - calciomercatoit : ????#Milan, si lavora al riscatto di #Rebic: nuovo contatto con l'#Eintracht nelle prossime ore! ??#CMITmercato - dario_caserini : @DiMarzio Chissà se dopo questo che è successo il Milan Twitter porterà un po’ di rispetto verso gente che lavora s… - v_segala : @A_Carioti @acmilan Se è per questo io ho ancora nella mente Verona , Istanbul ecc ecc .... Il tempo passa esci la… - MilanLiveIT : ??Rebic vuole restare al Milan, André Silva a Francoforte Si lavora per trovare un accordo ??#MercatoMilan… -