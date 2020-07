Il maltempo devasta la vegetazione in Piemonte: ettari di frutteti e cereali rasi al suolo nel Cuneese [FOTO e VIDEO] (Di venerdì 24 luglio 2020) “Sono ingenti i danni causati dal forte temporale che, fra il pomeriggio e la sera di ieri, ha colpito una vastissima area della Granda. Colpiti in particolare Saviglianese e Fossanese, dove il vento ha spezzato ettari di frutteti e piegato a terra i cereali. Bomba d’acqua e grandine fra Monregalese e Langhe”, ha dichiarato la Coldiretti Cuneo in merito al forte maltempo che nel pomeriggio-sera del 22 luglio ha colpito il Piemonte. Nelle immagini del VIDEO seguente, si può vedere la devastazione provocata dal forte maltempo sulle coltivazioni locali. Nella gallery scorrevole in alto, anche le immagini dei chicchi di grandine che sono caduti sull’area. maltempo Piemonte, coltivazioni ... Leggi su meteoweb.eu

