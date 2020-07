Il giudice monocratico del Tribunale di Chieti, Chiara Di Gerio, ha assolto oggi il pianista teatino (Di venerdì 24 luglio 2020) Chieti - Il giudice monocratico del Tribunale di Chieti, Chiara Di Gerio, ha assolto oggi il pianista teatino Fabrizio Pellegrini, accusato di aver coltivato cinque piantine e detenuto cannabis. Pellegrini è stato assolto perchè il fatto non sussiste per la condotta di coltivazione e perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, per quella di detenzione. Pellegrini, affetto da fibromialgia, è costretto a coltivare cannabis in casa e quindi a detenere tale sostanza a causa del fatto che, da oltre un decennio, la somministrazione di cannabis per uso terapeutico gli è stata sistematicamente negata, anche dopo l'entrata in vigore della ... Leggi su abruzzo24ore.tv

E’ terminato con una parziale condanna il processo davanti al giudice monocratico di Marsala Annalisa Amato. A finire sotto accusa erano stati due fratelli, Francesco e Giampiero Lombardino ...

Frosinone, ex vertici dell’Ater a giudizio: le accuse contestate

Dovranno comparire l'8 gennaio 2021, davanti al giudice monocratico. Antonio Ciotoli, ex commissario dell'Ater, e Nicoletta Paniccia, direttore generale dell'ente, sono stati rinviati a giudizio dal g ...

