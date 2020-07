Il Giro d’Italia 2020 parte il 3 ottobre da Monreale (Di venerdì 24 luglio 2020) PALERMO – Il Giro d’Italia prenderà il via da Monreale, in provincia di Palermo, il prossimo 3 ottobre. Ne dà notizia il Comune di Monreale. Leggi su dire

cyclinside : Giro d'Italia 2020: il via dalla #Sicilia. Ecco le tappe - - alesrinaldi : RT @Agenzia_Dire: Il Giro d’Italia prenderà il via da #Monreale, in provincia di #Palermo, il prossimo #3ottobre. - Agenzia_Dire : Il Giro d’Italia prenderà il via da #Monreale, in provincia di #Palermo, il prossimo #3ottobre. - gruppo_compatto : Giro d’Italia 2020: Ufficiale la partenza da Monreale. - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Il #giroditalia scatterà in #Sicilia, con 4 tappe: il via da #Monreale con una crono di 16 km -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Migranti, Salvini: "Ultimi focolai Coronavirus in Italia grazie a questa gente" Quotidianodiragusa.it