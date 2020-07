Il Giovane Montalbano: La Transazione, le anticipazioni (Di venerdì 24 luglio 2020) Siamo giunti alla quarta puntata della seconda stagione di Il Giovane Montalbano, dal titolo La Transazione, che andrà in onda lunedì 27 luglio su Rai 1, all’immancabile appuntamento delle 21.25. Nuovi misteri si accalcano nella cittadina di Vigata e il nostro Giovane commissario e distraggono Salvo dalla sua crisi con Livia. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa accadrà nella prossima puntata. La crisi con Livia Sono passati 3 mesi da quando Livia e Salvo hanno deciso di prendersi una pausa di riflessione. Le cose tra loro sono ad una fase di stallo, ma Salvo sembra davvero tormentato da tutto questo. Ma al Giovane commissario non mancano le distrazioni. Nella città di Vigata non mancano i crimini e per questo Montalbano si ... Leggi su thesocialpost

