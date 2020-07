Il direttore generale del policlinico di Foggia nel consiglio di amministrazione dell’Istituto superiore di sanità Nomina per Vitangelo Dattoli (Di venerdì 24 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso dal policlinico Riuniti di Foggia: Il direttore generale del policlinico Riuniti di Foggia, Vitangelo Dattoli, è stato Nominato nel consiglio di amministrazione dell’Istituto superiore di Sanità con una comunicazione ufficiale del presidente Silvio Brusaferro su decreto del Ministero della Salute. <Le esprimo i miei più vivi complimenti per la prestigiosa Nomina e confido nella Sua attiva collaborazione nell’espletamento dei compiti affidati al consiglio stesso. Sono certo di poter contare sul suo prezioso aiuto>. Queste le parole del numero uno del principale centro ... Leggi su noinotizie

